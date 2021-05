Tesla - Stop ai pagamenti in bitcoin (Di giovedì 13 maggio 2021) La Tesla fa un parziale dietrofront nell'utilizzo dei bitcoin come forma di pagamento. L'amministratore delegato Elon Musk, infatti, ha annunciato su Twitter la decisione dell'azienda di sospendere l'accettazione delle criptovalute nella vendita delle sue elettriche, esprimendo riserve per l'impatto ambientale che queste transazioni implicano. "Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione dei bitcoin, in particolare del carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi altro combustibile", ha spiegato l'ad. Acquisti e investimenti. La decisione ha avuto immediate ripercussioni sulle quotazione della criptovaluta: le valutazioni hanno subito un crollo del 5% subito dopo il tweet dell'imprenditore e sono arrivate a perdere oltre il 10%. Anche altre valute digitali, come l'Ethereum, ne hanno ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 maggio 2021) Lafa un parziale dietrofront nell'utilizzo deicome forma di pagamento. L'amministratore delegato Elon Musk, infatti, ha annunciato su Twitter la decisione dell'azienda di sospendere l'accettazione delle criptovalute nella vendita delle sue elettriche, esprimendo riserve per l'impatto ambientale che queste transazioni implicano. "Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione dei, in particolare del carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi altro combustibile", ha spiegato l'ad. Acquisti e investimenti. La decisione ha avuto immediate ripercussioni sulle quotazione della criptovaluta: le valutazioni hanno subito un crollo del 5% subito dopo il tweet dell'imprenditore e sono arrivate a perdere oltre il 10%. Anche altre valute digitali, come l'Ethereum, ne hanno ...

Advertising

dinoadduci : Tesla - Stop ai pagamenti in bitcoin - StampaFin : Tesla, Elon Musk cambia idea: stop ad acquisto auto in Bitcoin Musk si accorge che le attività di mining richiedono… - quattroruote : #Tesla, stop ai pagamenti in #bitcoin. Ecco perché l'ad #ElonMusk ha 'congelato' le transazioni in #criptovaluta pe… - CryptoFaucets4 : RT @FinanciaLounge: #Musk smetterà di accettare il #Bitcoin per l’acquisto dei suoi veicoli elettrici #Tesla #AutoElettrica #pagamenti #cri… - FinanciaLounge : #Musk smetterà di accettare il #Bitcoin per l’acquisto dei suoi veicoli elettrici #Tesla #AutoElettrica #pagamenti… -