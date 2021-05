Si vive una volta sola: il nuovo film di Carlo Verdone in streaming (Di giovedì 13 maggio 2021) “Si vive una volta sola” è il ventisettesimo film da regista di Carlo Verdone. Nel cast anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora Doveva arrivare lo scorso anno al cinema, ma poi le ben note vicende sanitarie che stanno ancora condizionando il mondo ne hanno congelato il destino: e oggi anche Carlo Verdone si è dovuto arrendere al canto delle sirene dello streaming rilasciando su Amazon (che presto produrrà una serie tv sulla sua vita), il suo ultimo film Si vive una volta sola. Un road-movie a quattro Nel ventisettesimo film del suo cursus honorum dietro la macchina da presa, a tre anni da Benedetta Follia, Carlo ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021) “Siuna” è il ventisettesimoda regista di. Nel cast anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora Doveva arrivare lo scorso anno al cinema, ma poi le ben note vicende sanitarie che stanno ancora condizionando il mondo ne hanno congelato il destino: e oggi anchesi è dovuto arrendere al canto delle sirene dellorilasciando su Amazon (che presto produrrà una serie tv sulla sua vita), il suo ultimoSiuna. Un road-movie a quattro Nel ventisettesimodel suo cursus honorum dietro la macchina da presa, a tre anni da Benedetta Follia,...

