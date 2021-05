Regno Unito | bambino di 9 anni colpito da un fulmine durante allenamenti calcio | muore in campo

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Undi 9è morto dopo essere statoda unmentre giocava ain un campetto. Il fatto è accaduto a Blackpool, un borgo della contea del Lancashire, nel. Ilè ricordato come un eroe della raccolta fondi, elogiato per questo dalla stella del Liverpool James Milner, sua squadra didel cuore. Jordan, questo il nome della vittima, aveva infatti corso per 30 miglia per raccogliere oltre 2.500 sterline e donarli a un’organizzazione locale di salute mentale. Tutto in onore dello zio, morto suicida nel 2018, che avrebbe compiuto 30. Ilè statomentre si allenava. Era in corso un brutto temporale e un ...