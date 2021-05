PS5 piace moltissimo agli sviluppatori. Mark Cerny è stupito dall'uso del Ray Tracing

(Di giovedì 13 maggio 2021) PS5 è uscita solo da 6 mesi, ma ciò non significa che glidi giochi non abbiano già iniziato a sfruttare bene l'hardware della console. Una delle caratteristiche chiave di PS5 è il Raye l'architetto del sistema della consoleè rimasto sorpreso dal numero di giochi che hanno utilizzato questa funzione così bene. In un'intervista,ha aggiunto quanto segue riguardo all'uso del raynei titoli di prima generazione su PS5: "Pensavo che il rayfosse qualcosa che sarebbe stato utilizzato nei titoli di seconda e terza generazione. Ho pensato che forse un primo titolo avrebbe potuto mostrare un po' del potenziale. Ma vedere questa tecnologia implementata così bene anche sui primi titoli usciti è stato fantastico". Quasi ...

È divertente e, se ti piace, c'è molto da esplorare in Mercenaries. Per quanto riguarda la grafica e il suono, beh, a nostro parere ha funzionato alla grande su PS5. Non possiamo parlare delle altre piattaforme. Qualche settimana fa, il presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan aveva dichiarato che la società rilascerà molti più giochi in esclusiva su PlayStation 5 rispetto a qualsiasi console del passato. PS5 è uscita solo da 6 mesi, ma ciò non significa che gli sviluppatori di giochi non abbiano già iniziato a sfruttare bene l'hardware della console. Una delle caratteristiche chiave di PS5 è il Ray Tracing.