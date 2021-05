Advertising

Italpress : Nitto Atp Finals volano per Torino, Gattinoni è official tour operator -

Ultime Notizie dalla rete : Nitto Atp

... Alberto Sacco, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Turismo, Marco Martinasso, Direttore Generale FIT e Membro della Commissione Tecnica di Gestione delleFinals, Maurizio Vitale,...Dallo sport un'occasione di rilancio del turismo a Torino e in tutto il Piemonte. Il capoluogo sabaudo punta forte sulleFinals, l'evento tennistico che a novembre porterà qui i migliori otto giocatori del mondo. E il Gruppo Gattinoni, tour operator ufficiale del torneo, in sinergia con le istituzioni ...Torna Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia, con una edizione speciale, il prossimo 15 maggio, per inaugurare il Tour 2021 ch ..."Sono già 63.000 i biglietti venduti per le Nitto Atp Finals di Torino, il 20% all'estero nonostante l'epidemia. Prevediamo 100 eventi, molti dei quali internazionali, con una ricaduta economica tra i ...