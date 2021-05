Natalia Paragoni: la dichiarazione che non ti aspetti “Soffro di dislessia “ (Di giovedì 13 maggio 2021) Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore direttamente Natalia Paragoni, lasciando tutti senza parole. Natalia Paragoni e la dichiarazione shock dal suo libroUna ragazza davvero molto bella ed in questi giorni è uscito un libro autobiografico, stiamo parlando di Natalia Paragoni. Dove ha confessato qualcosa del suo passato che nessuno conosceva, ed ha svelato alcune informazioni, vediamo meglio insieme. Natalia Paragoni: Soffro di dislessia La fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso di rilasciare una intervista alle pagine del giornale Nuovo, per parlare del suo primo libro che è uscito da pochissimo in libreria. Natalia, ha rivelato per la prima ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore direttamente, lasciando tutti senza parole.e lashock dal suo libroUna ragazza davvero molto bella ed in questi giorni è uscito un libro autobiografico, stiamo parlando di. Dove ha confessato qualcosa del suo passato che nessuno conosceva, ed ha svelato alcune informazioni, vediamo meglio insieme.diLa fidanzata di Andrea Zelletta ha deciso di rilasciare una intervista alle pagine del giornale Nuovo, per parlare del suo primo libro che è uscito da pochissimo in libreria., ha rivelato per la prima ...

