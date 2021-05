Mario Draghi: nessun compenso per la carica di Presidente del Consiglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il premier Mario Draghi non prende alcun compenso connesso alla carica di Presidente del Consiglio che riveste ormai da mesi. Questo è quello che emerge dai dati che sono stati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio. Mario Draghi: ecco il suo compenso come premier Il sito della presidenza del Consiglio ha pubblicato i dati relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. Da questi, la popolazione ha scoperto quanto viene retribuito il Presidente Draghi: “Il sottoscritto Mario Draghi dichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Il premiernon prende alcunconnesso alladidelche riveste ormai da mesi. Questo è quello che emerge dai dati che sono stati pubblicati sul sito della presidenza del: ecco il suocome premier Il sito della presidenza delha pubblicato i dati relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. Da questi, la popolazione ha scoperto quanto viene retribuito il: “Il sottoscrittodichiara di non percepire alcundi qualsiasi natura connesso all’assunzione della ...

