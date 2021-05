L’ufficio del censimento americano non ha parlato di «enorme conflitto» nel numero degli elettori 2020

Leggi su facta.news

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il 10 maggio 2021 su Twitter è stato pubblicato un tweet in cui si legge chedelStati Uniti d’America (Census bureau) avrebbe confermato «l’neltotale dinelle elezioni del», con «una discrepanza di quasi quattro milioni di voti». Nel tweet è presente anche un articolo pubblicato il 9 maggio 2021 dal sito Gateway pundit che riporta la presunta notizia in cui si legge che in base alildi voti dichiarati alle elezioni presidenziali delè risultato essere 154.628.000, mentre in base ai dati ufficiali le votazioni espresse alle elezioni statunitensi di novembre, vinte da Joe Biden, sono state 158 milioni. Ci ...