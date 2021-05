Lotteria degli scontrini: quattro vincitori su 10 in Lombardia, uno a Magenta (Di giovedì 13 maggio 2021) Magenta (Milano, 13 maggio - C'è anche un vincitore di Magenta fra gli scontrini della terza estrazione mensile della Lotteria . In Lombardia sono finiti quattro dei dieci premi da 100mila euro messi ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021)(Milano, 13 maggio - C'è anche un vincitore difra glidella terza estrazione mensile della. Insono finitidei dieci premi da 100mila euro messi ...

Advertising

MozzoNews : Lotteria degli scontrini: a Mozzo assegnato uno dei dieci premi da centomila euro – Prima Bergamo - ippolitipaolo74 : RT @Danireport: Non è giusto però che per adeguare il registratore di cassa alla lotteria degli scontrini si debba spendere 90 euro. Pratic… - 24Trends_Italia : 1. INTER-ROMA! - 200mille+ 2. John Wick - 20mille+ 3. Bitcoin - 20mille+ 4. Lukaku - 20mille+ 5. Lotteria degli sco… - b_andreaw : RT @Danireport: Non è giusto però che per adeguare il registratore di cassa alla lotteria degli scontrini si debba spendere 90 euro. Pratic… - infoiteconomia : Dove si scopre chi ha vinto l estrazione di maggio della lotteria degli scontrini -