LIVE Virtus Bologna-Treviso 0-0, Serie A basket in DIRETTA: iniziano i playoff per Segafredo e De’Longhi! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 SOKOLOWSKI risponde subito dall’altra parte, 8’33” sul cronometro. 3-0 TRIPLA di Awudu Abass dall’angolo. Subito stoppata di Abass su Akele nel primo attacco della partita di Treviso. GIU’ IL GETTONE! SI PARTE! PALLA A DUE! 18.58 I QUINTETTI, Virtus Bologna: Markovic, Belinelli, Abass, Ricci, Gamble; Treviso: Logan, Russell, Sokolowski, Akele, Mekowulu. 18.57 Inno di Mameli! 18.56 In corso la presentazione delle due squadre, quattro minuti alla palla a due del match. 18.55 Arbitri: Tolga Sahin, Mark Bartoli e Alessandro Nicolini. 18.50 Di seguito il tabellone dei playoff, la vincente di questa Serie troverà una tra l’Happy Casa Brindisi e l’Allianz Trieste in semifinale: IL TABELLONE DEI ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 SOKOLOWSKI risponde subito dall’altra parte, 8’33” sul cronometro. 3-0 TRIPLA di Awudu Abass dall’angolo. Subito stoppata di Abass su Akele nel primo attacco della partita di. GIU’ IL GETTONE! SI PARTE! PALLA A DUE! 18.58 I QUINTETTI,: Markovic, Belinelli, Abass, Ricci, Gamble;: Logan, Russell, Sokolowski, Akele, Mekowulu. 18.57 Inno di Mameli! 18.56 In corso la presentazione delle due squadre, quattro minuti alla palla a due del match. 18.55 Arbitri: Tolga Sahin, Mark Bartoli e Alessandro Nicolini. 18.50 Di seguito il tabellone dei, la vincente di questatroverà una tra l’Happy Casa Brindisi e l’Allianz Trieste in semifinale: IL TABELLONE DEI ...

Advertising

PianetaBasketIT : Luke Maye e Gary Browne guidano l'@AquilaBasketTN ai Playoff: battuta la Virtus Bologna #LBASerieA - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trento 68-72 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trento #68-72 #Serie - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trento 47-50 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trento #47-50 #Serie - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trento 33-38 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trento #33-38 #Serie… - cascinanotizie : ???? Pisa-Virtus Entella: 3-2 I nerazzurri chiudono la stagione con l'11a vittoria ?? Il Pisa vince grazie alle reti… -