L'ex ministro Salvini contro Rackete, attesa a Milano (Di giovedì 13 maggio 2021) Per la procura di Milano non è ravvisabile il reato di istigazione a delinquere contestato a Matteo Salvini a seguito della denuncia di Carola Rackete, la ex comandante della Sea Watch 3, presentata nell'estate del 2019 e relativa ad alcune esternazioni del leader della Lega con le quali attaccava l'attivista tedesca. Lo ha sostenuto il pm milanese Giancarla Serafini chiedendo di archiviare il filone di indagine a carico del segretario del Carroccio, davanti al gip Sara Cipolla. Salvini aveva definito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

