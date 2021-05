L’agente di Lautaro Martinez: “Rinnovo in stand-by ma l’Inter resta la priorità. La situazione societaria ci impedisce di fare previsioni” (Di giovedì 13 maggio 2021) Alejandro Camaño, agente della FootFeel, che cura gli interessi di Lautaro Martinez, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter: “Noi siamo tranquilli, ma la situazione attuale dell’Inter ci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare. Rinnovo? Assolutamente in stand-by. Penso ci vedremo a campionato terminato. Interesse del Real? Non sto parlando con nessuna società: Lautaro è un calciatore nerazzurro e ha ancora due anni di contratto, l’Inter è comunque la priorità. Come detto, si tratta però di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Alejandro Camaño, agente della FootFeel, che cura gli interessi di, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro dell’attaccante del: “Noi siamo tranquilli, ma laattuale delcidi. Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamoaltro che aspettare.? Assolutamente in-by. Penso ci vedremo a campionato terminato. Interesse del Real? Non sto parlando con nessuna società:è un calciatore nerazzurro e ha ancora due anni di contratto,è comunque la. Come detto, si tratta però di ...

