La polizia kenyota e i suoi “commando della morte”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Da un rapporto redatto da organizzazioni per i diritti umani, risulta che nel 2020 lasi sia macchiatadi 157 persone escomparsa di altri 10. Il rapporto, riporta le testimonianze anonime di poliziotti che confermano l’esistenza di gruppi interni alle forze diche hanno la funzione di “ripulire”.

