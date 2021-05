KKN – Su Allegri ci sono solo Real Madrid e Napoli | proposta importante di ADL

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 maggio 2021) Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal” per svelare dei dettagli su, accostato alla panchina azzurra per la prossima stagione. Di seguito quanto evidenziato: “Mi viene confermato che suc’è ilal 100%. C’erano ipotesi anche per la Roma, ma poi hanno preso Mourinho. In questo momento suci. La variabile impazzita è il Tottenham. In una cena romana, sabato, un carissimo amico diha confermato come cidue club con una: una di queste è del ...