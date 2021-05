Internazionali Bnl | impresa Sonego | batte Thiem e vola ai quarti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Lorenzoapproda aidi finale agliBnl di Roma dopo una bellissima vittoria contro l’austriaco Dominic. L’azzurro si impone in tre set sul numero 4 del design con il punteggio di 6-4, 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) dopo tre ore e 24 minuti di battaglia nella Grandstand Arena. Il piemontese venerdì aiaffronterà Rublev per un posto in semifinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il piemontese venerdì affronterà Rublev per un posto in semifinale Lorenzo Sonego approda ai quarti di finale aglidi Roma dopo una bellissima vittoria contro l'austriaco Dominic Thiem. L'azzurro si impone in tre set sul numero 4 del design con il punteggio di 6 - 4, 6 - 7 (5 - 7), 7 - 6 (7 - 5) ...Il greco ha sconfitto Matteo Berrettini nell'unico ottavo di finale fra due Top 10 in questa edizione deglid'Italia, il serbo ha dominato Alejandro Davidovich Fokina, con cui si è ...Un super Lorenzo Sonego batte Dominic Thiem con il punteggio di 6/4 6/7 7/6 e accede, per la prima volta, ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia. Un match semplicemente epico, nel quale ...Lo sport ai tempi del Covid, e del coprifuoco, prevede anche la possibilità di cominciare una partita con il pubblico e finirla senza. È il caso dell'atteso match ...