“Hanno sparato al Papa”, 40 anni fa l’attentato a Giovanni Paolo II: la verità resta un enigma (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono le 17.17 del 13 maggio 1981, quarant’anni fa esatti. È il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la Madonna di Fatima. Papa Giovanni Paolo II è in piazza San Pietro per il tradizionale giro tra i fedeli prima dell’udienza generale. All’improvviso si accascia sulla Papamobile. In un attimo quelle immagini fanno il giro del mondo: qualcuno tra la folla ha sparato al Papa. l’attentatore fugge, lo bloccano, indietreggia e cade a terra. Il Pontefice appare gravissimo: viene trasportato in ospedale in fin di vita. L’uomo che ha sparato è un turco: Ali Agca. Perché ha tentato di uccidere il Papa? Chi sono i mandanti? Domande senza risposta Domande che a quarant’anni dall’attentato a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono le 17.17 del 13 maggio 1981, quarant’fa esatti. È il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la Madonna di Fatima.GiovII è in piazza San Pietro per il tradizionale giro tra i fedeli prima dell’udienza generale. All’improvviso si accascia sullamobile. In un attimo quelle immagini fanno il giro del mondo: qualcuno tra la folla haalre fugge, lo bloccano, indietreggia e cade a terra. Il Pontefice appare gravissimo: viene trasportato in ospedale in fin di vita. L’uomo che haè un turco: Ali Agca. Perché ha tentato di uccidere il? Chi sono i mandanti? Domande senza risposta Domande che a quarant’dala ...

