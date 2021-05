Granada-Real Madrid | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 13 maggio 2021) Alle 22 in Liga si gioca un match fondamentale per la corsa al titolo. Ilva in scena sul campo delper cercare di tenere il passo dell’Atleticovittorioso ieri. Ecco le(4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, German, Quini; Eteki, Gonalons; Puertas, Fede Vico, Machis; Jorge Molina.(4-3-3): Courtois; Marvin, Militao, Nacho, Miguel; Casemiro, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Secondo AS , dopo l'acquisto di Alaba, ilMadrid potrebbe non fare altri grandi colpi in difesa, anche in caso di addio di uno fra Sergio ... attualmente alLe formazioni ufficiali diMadrid , sfida valevole per la 36esima giornata del campionato di Liga 2020/2021. La squadra di Zidane vuole i tre punti per tenere il passo dell'Atletico e continuare a sperare nel ...Calcio, le formazioni ufficiali di Granada-Real Madrid, sfida valida per la 36esima giornata di Liga 2020/2021: le scelte dei tecnici.NUMERI - Il bilancio di Koeman non è positivo. Oltre ai punti persi con le piccole e al Camp Nou, registra una costante inferiorità negli scontri diretti. Contro Real e Atletico, il Barcellona ha tota ...