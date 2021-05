Fincantieri, ricavi per 1,4 miliardi in 1° trimestre. Confermata la guidance (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Fincantieri ha registrato ricavi al 31 marzo 2021 pari a 1.426 milioni di euro, in incremento del 9,1% rispetto al primo trimestre 2020 (1.307 milioni di euro) e in linea con le previsioni per i primi tre mesi dell’anno. L’EBITDA è stato pari a 101 milioni di euro (72 milioni al 31 marzo 2020), mentre l’EBITDA margin al 7%, in aumento del 27,3% rispetto al 31 marzo 2020 (pari al 5,5%), a conferma del “trend positivo già avviato nel quarto trimestre 2020”, sottolinea la società. La società operante nel settore della cantieristica navale ha registrato oneri estranei alla gestione ordinaria connessi alla diffusione del Covid-19 pari a euro 14 milioni, “principalmente riconducibili alla minore efficienza produttiva e ai costi per garantire salute e sicurezza del personale” e un indebitamento finanziario netto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –ha registratoal 31 marzo 2021 pari a 1.426 milioni di euro, in incremento del 9,1% rispetto al primo2020 (1.307 milioni di euro) e in linea con le previsioni per i primi tre mesi dell’anno. L’EBITDA è stato pari a 101 milioni di euro (72 milioni al 31 marzo 2020), mentre l’EBITDA margin al 7%, in aumento del 27,3% rispetto al 31 marzo 2020 (pari al 5,5%), a conferma del “trend positivo già avviato nel quarto2020”, sottolinea la società. La società operante nel settore della cantieristica navale ha registrato oneri estranei alla gestione ordinaria connessi alla diffusione del Covid-19 pari a euro 14 milioni, “principalmente riconducibili alla minore efficienza produttiva e ai costi per garantire salute e sicurezza del personale” e un indebitamento finanziario netto ...

Advertising

Fincantieri : Approvati i risultati al #31marzo2021: #Guidance confermata, #Ricavi pari a euro 1,648 miliardi con #EBITDA in nett… - InvestingItalia : Fincantieri conferma guidance 2021 dopo ricavi trim1 a +9,1% - - TV7Benevento : Fincantieri: nel primo trimestre ricavi a 1,426 mld (+9,1%), ebitda sale 101 mln... - startzai : RT @VeneziePost: .@Fincantieri e @awscloud (AWS), hanno firmato un accordo di cooperazione per accelerare l’#innovazione digitale e lo svil… - VeneziePost : .@Fincantieri e @awscloud (AWS), hanno firmato un accordo di cooperazione per accelerare l’#innovazione digitale e… -