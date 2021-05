Festa in hotel per il compleanno di Lukaku, più di 20 persone multate (Di giovedì 13 maggio 2021) Lukaku, Festa di compleanno in albergo: arrivano i carabinieri, più di venti persone sanzionate per violazione delle norme anti-Covid. Sono più di venti le persone denunciate per violazione delle norme anti-Covid in occasione della Festa di compleanno di Lukaku, l’attaccante dell’Inter fresco campione di Italia. La Festa di compleanno di Lukaku La Festa per il compleanno di Lukaku è stata organizzata presso l’hotel the Square Milano Duomo, situato in via Federico Albricci. Presenti quattro giocatori dell’Inter: Lukaku, Hakimi, Perisic e Young. Sono state identificate più di venti persone, che ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021)diin albergo: arrivano i carabinieri, più di ventisanzionate per violazione delle norme anti-Covid. Sono più di venti ledenunciate per violazione delle norme anti-Covid in occasione delladidi, l’attaccante dell’Inter fresco campione di Italia. LadidiLaper ildiè stata organizzata presso l’the Square Milano Duomo, situato in via Federico Albricci. Presenti quattro giocatori dell’Inter:, Hakimi, Perisic e Young. Sono state identificate più di venti, che ...

capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - Corriere : Milano, festa abusiva interista in hotel per il compleanno di Lukaku con Hakimi, Youn... - Corriere : Milano, festa abusiva interista in hotel per il compleanno di Lukaku con Hakimi, Young e Perisic - Salvo2410libero : RT @francescoceccot: Nessuna festa con violazione delle norme Anti-Covid per Lukaku e altri giocatori dell'inter dopo l'intervento delle fo… - news_mondo_h24 : Festa in hotel per il compleanno di Lukaku, più di 20 persone multate -