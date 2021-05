Denise Pipitone: Battista Della Chiave rivela i dettagli del rapimento (VIDEO) (Di giovedì 13 maggio 2021) La testimonianza di Battista Della Chiave è una delle più importanti nel caso Della scomparsa di Denise Pipitone e del suo presunto rapimento. L’uomo sordomuto (adesso deceduto) aveva raccontato dettagliatamente le modalità con cui avevano operato gli ipotetici rapitori Della bambina, rivelando connotazioni fisiche e dettagli. Purtroppo, la confessione di Battista, non era stata interpretata come necessitava. Ieri sera, a Chi l’ha Visto, due esperti hanno nuovamente analizzato la testimonianza, riportando una verità inedita e importantissima per le indagini. Scopriamo di cosa si tratta… Leggi anche: Denise Pipitone: la ragazza di Scalea ha la stessa ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) La testimonianza diè una delle più importanti nel casoscomparsa die del suo presunto. L’uomo sordomuto (adesso deceduto) aveva raccontatoatamente le modalità con cui avevano operato gli ipotetici rapitoribambina,ndo connotazioni fisiche e. Purtroppo, la confessione di, non era stata interpretata come necessitava. Ieri sera, a Chi l’ha Visto, due esperti hanno nuovamente analizzato la testimonianza, riportando una verità inedita e importantissima per le indagini. Scopriamo di cosa si tratta… Leggi anche:: la ragazza di Scalea ha la stessa ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - rosa_pugliese : RT @Agenzia_Dire: #DenisePipitone, le rivelazioni ieri sera a #chilhavisto. - taniacips : RT @soukainapatridg: wow ho acceso la tv dopo boh anni ? solo per scoprire che parlano ancora della scomparsa di denise pipitone is this 20… - Agenzia_Dire : #DenisePipitone, le rivelazioni ieri sera a #chilhavisto. -