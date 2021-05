Cuore di donna, come e perché proteggerlo con sane abitudini (Di giovedì 13 maggio 2021) In tempi di Covid-19, c’è il rischio di mettere da parte l’attenzione che ogni donna deve al proprio Cuore e all’apparato cardiovascolare. Ed è un errore. perché la prevenzione è fondamentale per il benessere femminile: se è vero che negli uomini queste malattie iniziano a manifestarsi già nella quarta decade di vita, mentre nelle donne l’incidenza è bassa prima della menopausa, dopo i 60 anni l’incidenza nel sesso femminile supera quella maschile. Lo ricordano gli esperti della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC), che ha promosso e organizzato la Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare. Le differenze tra uomo e donna La donna ha un apparato cardiovascolare diverso dall’uomo e ha un Cuore e dei vasi sanguigni più piccoli. Vista l’importanza della ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021) In tempi di Covid-19, c’è il rischio di mettere da parte l’attenzione che ognideve al proprioe all’apparato cardiovascolare. Ed è un errore.la prevenzione è fondamentale per il benessere femminile: se è vero che negli uomini queste malattie iniziano a manifestarsi già nella quarta decade di vita, mentre nelle donne l’incidenza è bassa prima della menopausa, dopo i 60 anni l’incidenza nel sesso femminile supera quella maschile. Lo ricordano gli esperti della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC), che ha promosso e organizzato la Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare. Le differenze tra uomo eLaha un apparato cardiovascolare diverso dall’uomo e ha une dei vasi sanguigni più piccoli. Vista l’importanza della ...

