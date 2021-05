Csm | Letta | scandali Csm da rabbrividire | riforma fondamentale

Advertising

fisco24_info : Letta, la giustizia va riformata ma senza referendum: Per il segretario del Pd 'sono inconcepibili gli scandali del… - zazoomblog : Csm: Letta difendere indipendenza giudici ma attuale autogoverno ha fallito - #Letta #difendere #indipendenza - TV7Benevento : Csm: Letta, 'difendere indipendenza giudici ma attuale autogoverno ha fallito'... - enricocolosimo : RT @ilfoglio_it: La Rai non funziona? “Fuori i partiti”. Il Csm è una fogna? “Fuori i magistrati”. Il Cts straparla? “Fuori gli scienziati”… - Brownfox_51 : -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Letta

Metro

La riforma delè 'fondamentale', gli scandali emersi negli ultimi tempi 'sono inconcepibili e fanno rabbrividire'. Lo ha detto Enrico, presentando le proposte del Pd sul tema della giustizia. 'L'immagine ..."L'immagine uscita dalle ultime e scandalose notizie sono uno stimolo in più a partire dalla riforma del". Lo ha detto Enricopresentando l proposte del Pd sulla giustizia. "Noi siamo per cambiare le forme di autogoverno della magistratura, le attuali forme hanno fallito, e siamo per garantire ..."L'immagine uscita dalle ultime scandalose notizie sulle vicende del Csm è uno stimolo in più per fare le riforme a partire da quella del Csm. (ANSA) ...La riforma del Csm è "fondamentale", gli scandali emersi negli ultimi tempi "sono inconcepibili e fanno rabbrividire". Lo ha detto Enrico Letta, presentando le proposte del Pd sul tema della giustizia ...