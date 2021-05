Cristiano Ronaldo fa 100 in bianconero. Indizio per il futuro su Instagram: “Non mi fermo qui” (Di giovedì 13 maggio 2021) Cristiano Ronaldo ha festeggiato i 100 gol in bianconero nel successo di ieri sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Oggi ha postato su Instagram una foto per celebrare tale traguardo ed il suo commento potrebbe essere letto anche come un Indizio per il suo futuro: “Non mi fermo qui”, le parole del portoghese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@Cristiano) Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021)ha festeggiato i 100 gol innel successo di ieri sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Oggi ha postato suuna foto per celebrare tale traguardo ed il suo commento potrebbe essere letto anche come unper il suo: “Non miqui”, le parole del portoghese. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@) Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

