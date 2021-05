Coronavirus | 201 decessi in 24 ore ieri 262 Calano i nuovi ricoveri in terapia intensiva | 81 ieri 91

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il bollettino del 13 maggio Sono 201 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore, 61 in meno rispetto al 12 maggio. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 123.745. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 8.085positivi. In crescita rispetto a, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 7.852 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 258e 11.807positivi, con circa 38 mila tamponi in più. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono Lombardia (+1.396), Campania (+1.110) e Piemonte (+706). MINISTERO DELLA SALUTE, il bollettino del 13 maggio 2021La situazione negli ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 201

Sono 8.085 i contagi da Coronavirus in Italia, regione per regione, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati altri 201 morti, che portano il totale a 123.745 dall'inizio dell'emergenza. Stando ai dati riportati dal bollettino sull'emergenza covid di oggi, 13 maggio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 13.608. Qui i posti letto occupati sono 672 in meno di ieri. In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli ospedali: in 35 giorni i ricoveri con sintomi nei reparti Covid si sono ridotti del 47%.