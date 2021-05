Cantieri in via Borgo Palazzo: due punti pericolosi per pedoni e non solo (Di giovedì 13 maggio 2021) In via Borgo Palazzo sono stati avviati due rilevanti Cantieri di ristrutturazioni/trasformazioni edilizie: uno è all’altezza di via Cappuccini, dove in passato c’era un frequentato bar-pasticceria, da anni ormai chiuso. L’altro, più imponente è l’esteso complesso, che sorge prima del ponte sul fiume Morla. Qui è cominciato un lavoro di risanamento conservativo e recupero di unità residenziali e commerciali. La circolazione subisce qualche disagio per la sicurezza dei pedoni con obbligo di zig-zag negli spostamenti da un lato all’altro del campo stradale per raggiungere il marciapiede dov’è disponibile. Si consideri infatti che la carreggiata è stata ristretta all’altezza dei Cantieri per la posa di gru e di ponteggi, con l’aggiunta anche di segnaletica stradale mobile che sottrae altri spazi. Sono ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) In viasono stati avviati due rilevantidi ristrutturazioni/trasformazioni edilizie: uno è all’altezza di via Cappuccini, dove in passato c’era un frequentato bar-pasticceria, da anni ormai chiuso. L’altro, più imponente è l’esteso complesso, che sorge prima del ponte sul fiume Morla. Qui è cominciato un lavoro di risanamento conservativo e recupero di unità residenziali e commerciali. La circolazione subisce qualche disagio per la sicurezza deicon obbligo di zig-zag negli spostamenti da un lato all’altro del campo stradale per raggiungere il marciapiede dov’è disponibile. Si consideri infatti che la carreggiata è stata ristretta all’altezza deiper la posa di gru e di ponteggi, con l’aggiunta anche di segnaletica stradale mobile che sottrae altri spazi. Sono ...

