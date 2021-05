Cambia l’Rt | sarà quello ospedaliero a decidere il colore delle Regioni

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’indice di trasmissibilità, l’Rt, non sarà più uno dei parametri più importanti per stabilire quali sono le zone ad alto rischio. I nuovi criteri si basano sull’incidenza e sull’occupazione dei posti letto ospedalieri. Il nuovo Rt, «ospedaliero», presenta il vantaggio di fare scattare più rapidamente l’arancione per le aree in bilico. Anche se il vecchio modello di Rt ha funzionato, come spiegano gli esperti, adesso siamo entrati in una nuova fase, «caratterizzata dal forte avanzamento della campagna di vaccinazione e dai miglioramenti dovuto alle misure adottate», come ha detto il ministro Speranza. «Lavoriamo con l’Istituto superiore di Sanità e con le regioni a immaginare una maggiore centralità dell’incidenza e dell’impegno dei servizi ospedalieri».