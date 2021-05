Calabrese: abbiamo riempito Roma di cantieri e risanato bilancio (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Vedete che ha combinato la Raggi? Ora anche i quotidiani piu’ insospettabili si mettono a pubblicare mappe della rete ciclabile di Roma, con i cantieri in costruzione e quelli futuri. Eh si’, ormai abbiamo riempito la citta’ di nuovi percorsi e tanti altri sono in arrivo.” “Quasi quasi, adesso, ci aspettiamo mappe simili anche per altri settori in cui la Capitale sta cambiando, o si sta preparando a farlo, grazie alle solide basi che abbiamo costruito: dalla cura del ferro ai nuovi bus in servizio, dallo sharing per la mobilita’ dolce alle strade nuove, dalla sicurezza sugli attraversamenti pedonali ai maggiori controlli, le nuove scuole e quelle ristrutturate, i servizi sociali rafforzati nei municipi, i nuovi impianti sportivi e quelli rimessi a nuovo, le reti idriche ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021)– “Vedete che ha combinato la Raggi? Ora anche i quotidiani piu’ insospettabili si mettono a pubblicare mappe della rete ciclabile di, con iin costruzione e quelli futuri. Eh si’, ormaila citta’ di nuovi percorsi e tanti altri sono in arrivo.” “Quasi quasi, adesso, ci aspettiamo mappe simili anche per altri settori in cui la Capitale sta cambiando, o si sta preparando a farlo, grazie alle solide basi checostruito: dalla cura del ferro ai nuovi bus in servizio, dallo sharing per la mobilita’ dolce alle strade nuove, dalla sicurezza sugli attraversamenti pedonali ai maggiori controlli, le nuove scuole e quelle ristrutturate, i servizi sociali rafforzati nei municipi, i nuovi impianti sportivi e quelli rimessi a nuovo, le reti idriche ...

Advertising

pascal_ina : @ChiaraT4U @RadioSavana Sì, lo so che mi vergogno di questo (mio) paese ultra corrotto, noi francesi non abbiamo ni… - senia65 : @Frankjuve2 @Gimax38 Calabrese. Non é zuppa che è pan bagnato. Ovvero, che abbiamo detto le medesime cose ma in due dialetti diversi. ?? - calabrese_u : Ora Pinoli torna Guardiola ???? va bene godere ma abbiamo battuto la peggior Rube di sempre allenata dal peggiore allenatore di sempre. - Fabio64356227 : @nonelarena @ninospirli @demagistris mi domando come mai il popolo calabrese nn si ribelli ad un governo regionale… - PotereaiSith : @mistatesulca Sì, ogni tanto, quando non abbiamo niente da fare, parliamo calabrese -