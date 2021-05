Anno prova docenti neoassunti 2020, verso la valutazione finale: portfolio, colloquio, parere Comitato e conferma in ruolo (Di giovedì 13 maggio 2021) Anno di prova e formazione a.s. 2020/2021 docenti, adempimenti finali: portfolio professionale, colloquio e valutazione per la conferma in ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021)die formazione a.s./2021, adempimenti finali:professionale,per lain. L'articolo .

