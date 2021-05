Anci, Decaro: «Comuni, 1400 sul baratro per aver applicato la legge» (Di giovedì 13 maggio 2021) In piena crisi da pandemia ottocento Comuni rischiano il fallimento. Come finirà?«Non lo so - risponde secco Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci - ma i Comuni... Leggi su ilmattino (Di giovedì 13 maggio 2021) In piena crisi da pandemia ottocentorischiano il fallimento. Come finirà?«Non lo so - risponde secco Antonio, sindaco di Bari e presidente dell'- ma i...

Advertising

anci_fvg : RT @AnciDigitale: Decaro: “La città in 15 minuti per restituire dignità e servizi ai nostri quartieri” - abbattistar1 : RT @ComitatoPa: NO ai titoli di studio ulteriori come meccanismo per accedere alla prova scritta dei concorsi pubblici. Fateci fare la prov… - lacasareggina : RT @g_falcomata: Il sogno diventa realtà! Siamo riusciti, grazie alla disponibilità del Governo con il Ministro @dariofrance, e grazie all'… - SPireddu21 : @DipAffRegionali @msgelmini @comuni_anci @Antonio_Decaro A breve si vota. No alla Preselezione per Titoli nei conco… - AnciPuglia : Finanza locale – Decaro scrive a ministro Franco: “Intervenire urgentemente per evitare dissesto” -

Ultime Notizie dalla rete : Anci Decaro Il difficile mestiere di sindaco È ottimista Antonio Decaro, presidente dell'Anci. Questo accade nel nostro Paese, e più vistosamente nel Mezzogiorno, per diverse ragioni. Proviamo qui ad individuarne almeno tre in ordine crescente ...

Anci, Decaro: 'Comuni, 1400 sul baratro per aver applicato la legge' In piena crisi da pandemia ottocento Comuni rischiano il fallimento. Come finirà? 'Non lo so - risponde secco Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci - ma i Comuni che devono riscrivere i bilanci sono molti di più, sono 1.400'. Perché si è arrivati a questo punto? 'Sembra assurdo dirlo: per seguire l'...

Anci, Decaro: «Comuni, 1400 sul baratro per aver applicato la legge» ilmattino.it Cultura, Decaro: “Torniamo a vivere l’arte a Bari dopo il buio dei palcoscenici silenziosi” Da lontano miraggio a realtà. La ripartenza della cultura a Bari diventa concreta, con date certe e appuntamenti da segnare. A elencarli, il sindaco Antonio Decaro, con un lungo post sulle sue pagine ...

Il difficile mestiere di sindaco Tra l’altro, la spettacolarizzazione della politica, grazie ai social, è arrivata da tempo anche in provincia e si è diffusa notevolmente la cattiva gestione, la gestione incompetente. Questo, insieme ...

È ottimista Antonio, presidente dell'. Questo accade nel nostro Paese, e più vistosamente nel Mezzogiorno, per diverse ragioni. Proviamo qui ad individuarne almeno tre in ordine crescente ...In piena crisi da pandemia ottocento Comuni rischiano il fallimento. Come finirà? 'Non lo so - risponde secco Antonio, sindaco di Bari e presidente dell'- ma i Comuni che devono riscrivere i bilanci sono molti di più, sono 1.400'. Perché si è arrivati a questo punto? 'Sembra assurdo dirlo: per seguire l'...Da lontano miraggio a realtà. La ripartenza della cultura a Bari diventa concreta, con date certe e appuntamenti da segnare. A elencarli, il sindaco Antonio Decaro, con un lungo post sulle sue pagine ...Tra l’altro, la spettacolarizzazione della politica, grazie ai social, è arrivata da tempo anche in provincia e si è diffusa notevolmente la cattiva gestione, la gestione incompetente. Questo, insieme ...