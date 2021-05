Amici, due storiche ex protagoniste del talent si scontrano per colpa di… Alessandra Celentano! (Di giovedì 13 maggio 2021) La finale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è alle porte. In attesa di vederla in onda sabato sera su Canale 5, a far parlare sono due ex protagoniste del talent che si sono scontrate a distanza, Agata Reale e Susy Fucillo. Agata aveva partecipato alla sesta edizione di Amici, durante la quale si è fatta notare per i continui battibecchi con Alessandra Celentano. A gennaio l’ex ballerina, durante una sua diretta Instagram, aveva attaccato duramente la maestra, criticandola per il suo modo severo di approcciarsi con gli alunni del talent, come riportato da Biccy.it: Lei (Alessandra Celentano, ndr), va ancora in giro a dire che se ci sono io a presentare gli eventi lei non si presenta. Quello che fa lei è bullismo. Io vedo tanti ragazzi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 maggio 2021) La finale della ventesima edizione didi Maria De Filippi è alle porte. In attesa di vederla in onda sabato sera su Canale 5, a far parlare sono due exdelche si sono scontrate a distanza, Agata Reale e Susy Fucillo. Agata aveva partecipato alla sesta edizione di, durante la quale si è fatta notare per i continui battibecchi conCelentano. A gennaio l’ex ballerina, durante una sua diretta Instagram, aveva attaccato duramente la maestra, criticandola per il suo modo severo di approcciarsi con gli alunni del, come riportato da Biccy.it: Lei (Celentano, ndr), va ancora in giro a dire che se ci sono io a presentare gli eventi lei non si presenta. Quello che fa lei è bullismo. Io vedo tanti ragazzi ...

