Al ‘San Pio’ altre sette dimissioni: il numero dei ricoverati è sceso a 44 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosette pazienti dimessi nelle ultime 24 ore all’ospedale San Pio. Un dato incoraggiante, soprattutto dopo le 13 dimissioni registrate ieri: nell’arco di due giorni, infatti, il numero dei ricoverati è sceso da 61 a 44. Rispetto al bollettino di ieri, inoltre, non si registrano decessi: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutopazienti dimessi nelle ultime 24 ore all’ospedale San Pio. Un dato incoraggiante, soprattutto dopo le 13registrate ieri: nell’arco di due giorni, infatti, ildeida 61 a 44. Rispetto al bollettino di ieri, inoltre, non si registrano decessi: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

KurganGang : RT @sursumcorda: 'Noi non possiamo sostenere questo movimento sionista. Non potremo impedire agli Ebrei di andare a Gerusalemme, ma in ness… - anteprima24 : ** Al 'San Pio' altre sette dimissioni: il numero dei ricoverati è sceso a 44 ** - fuorisacco : CRONACA: Per la Lega ci vogliono maggiori controlli nel quartiere di San Pio X - ReturnOfTheMau : RT @sursumcorda: 'Noi non possiamo sostenere questo movimento sionista. Non potremo impedire agli Ebrei di andare a Gerusalemme, ma in ness… - PunishedRia : RT @sursumcorda: 'Noi non possiamo sostenere questo movimento sionista. Non potremo impedire agli Ebrei di andare a Gerusalemme, ma in ness… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘San Pio’ Finto ospedale, anche gli studenti protestano SanBartolomeo.info :: sanbartolomeani nel mondo