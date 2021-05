Vaccini, squilibri tra le regioni: dagli over 80 ancora in attesa alle liste per under 50. L’incognita Astrazeneca e i ritardi (specie al Sud). Mappa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Entro i primi dieci giorni di maggio l’Italia doveva superare le 30 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid, con un ritmo stabile di almeno 500mila iniezioni quotidiane. Ma ad oggi entrambi gli obiettivi, fissati nel Piano Vaccini del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, sono stati mancati. Il totale di inoculazioni è fermo a circa 25 milioni, mentre le 500mila dosi al giorno finora sono state raggiunte solo in quattro occasioni. La prima il 29 aprile, data cerchiata sul calendario dal generale e che sul territorio era stata recepita come uno stress test per la macchina vaccinale del Paese. Da allora il dato ha continuato a oscillare, trascinato verso il basso dalle lentezze croniche di certe regioni (come Calabria, Sicilia e Sardegna, ancora indietro nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Entro i primi dieci giorni di maggio l’Italia doveva superare le 30 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid, con un ritmo stabile di almeno 500mila iniezioni quotidiane. Ma ad oggi entrambi gli obiettivi, fissati nel Pianodel commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, sono stati mancati. Il totale di inoculazioni è fermo a circa 25 milioni, mentre le 500mila dosi al giorno finora sono state raggiunte solo in quattro occasioni. La prima il 29 aprile, data cerchiata sul calendario dal generale e che sul territorio era stata recepita come uno stress test per la macchina vaccinale del Paese. Da allora il dato ha continuato a oscillare, trascinato verso il basso dlentezze croniche di certe(come Calabria, Sicilia e Sardegna,indietro nelle ...

