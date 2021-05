Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale è in studio ormai è guerra aperta tra Israele e hamas il movimento islamista e la gente continua a bombardare la regione di Tel Aviv e altre città italiane Prati circa 1050 Razzi e colpi di mortaio secondi Israele dei quali il 85% è stato intercettato a circa 200 sono esplode all’interno della striscia di Gaza e lo stato ebraico risponde con Raid aerei oltre 500 secondo un portavoce militare stamani già tre i morti in Israele dove la popolazione si nasconde nei rifugi e quattro quella casa dove i pesanti bombardamenti hanno demolito vari edifici nuovi disordini nella spianata delle moschee sassaiola contro la polizia sette arresti in cisgiordania un palestinese morto in scontri con la polizia che ha lanciato retate contro dirigenti di hamas agendine tubas oggi previsto un vertice ...