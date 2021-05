Steam su PS5, Xbox Series X/S e Switch? Gabe Newell parla di novità durante il 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gabe Newell di Valve ha suggerito delle importanti novità in arrivo per quanto riguarda la piattaforma Steam in una recente intervista. Stando a quanto emerso, probabilmente il futuro di Steam potrebbe non essere più legato esclusivamente al mondo PC. Nell'intervista pubblicata da un utente su Reddit e riportata da Idle Sloth su Twitter, uno degli intervistatori ha chiesto a Newell se un giorno Steam arriverà mai su console o se la piattaforma rimarrà solo su PC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021)di Valve ha suggerito delle importantiin arrivo per quanto riguarda la piattaformain una recente intervista. Stando a quanto emerso, probabilmente il futuro dipotrebbe non essere più legato esclusivamente al mondo PC. Nell'intervista pubblicata da un utente su Reddit e riportata da Idle Sloth su Twitter, uno degli intervistatori ha chiesto ase un giornoarriverà mai su console o se la piattaforma rimarrà solo su PC. Leggi altro...

