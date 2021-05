“Sorpresa: diventi nonno”. La figlia vip incinta e scendono lacrime di gioia (Di mercoledì 12 maggio 2021) incinta per la prima volta! La figlia vip ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha registrato un video dolcissimo per dare il lieto annuncio. Video in cui coglie di Sorpresa, bella Sorpresa, tutti i membri della sua famiglia. Compreso il suo famoso papà, che finisce in lacrime per la commozione. “Una Sorpresa per te”, si legge infatti sul frontespizio del pacchetto che appare in primo piano e che Virginia Mihajlovic dà dapprima al compagno calciatore e quindi futuro padre e poi a papà Sinisa. La figlia dell’allenatore del Bologna nel frattempo registra il filmato poi pubblicato sul suo profilo Instagram in cui scrive “Dobbiamo annunciarvi una cosa” e poi una lunga lettera dedicata alla figlia in arrivo: “Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)per la prima volta! Lavip ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha registrato un video dolcissimo per dare il lieto annuncio. Video in cui coglie di, bella, tutti i membri della sua famiglia. Compreso il suo famoso papà, che finisce inper la commozione. “Unaper te”, si legge infatti sul frontespizio del pacchetto che appare in primo piano e che Virginia Mihajlovic dà dapprima al compagno calciatore e quindi futuro padre e poi a papà Sinisa. Ladell’allenatore del Bologna nel frattempo registra il filmato poi pubblicato sul suo profilo Instagram in cui scrive “Dobbiamo annunciarvi una cosa” e poi una lunga lettera dedicata allain arrivo: “Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo ...

