Sonego-Thiem in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorenzo Sonego sfida Dominic Thiem al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il torinese, dopo aver battuto Gael Monfils, ha sconfitto Gianluca Mager in un derby tutto italiano. Il cammino dell’azzurro adesso si incrocia con quello dell’austriaco, vincitore su Fucsovics, per un posto ai quarti di finale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La partita si svolgerà giovedì 13 maggio, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204), con live streaming disponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con approfondimenti e highlights pubblicati ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lorenzosfida Dominical terzo turno degliBNL. Il torinese, dopo aver battuto Gael Monfils, ha sconfitto Gianluca Mager in un derby tutto italiano. Il cammino dell’azzurro adesso si incrocia con quello dell’austriaco, vincitore su Fucsovics, per un posto ai quarti di finale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La partita si svolgerà giovedì 13 maggio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204), con livedisponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con approfondimenti e highlights pubblicati ...

Advertising

Enkar_C_2019 : RT @Eurosport_IT: SONEGO AGLI OTTAVI! ??????? Con un doppio 6-4 il torinese elimina Mager e ora lancia la sfida a Dominic Thiem ???? Il Repor… - rudy01121967 : RT @Agenzia_Ansa: Lorenzo Sonego si aggiudica il derby azzurro del secondo turno degli Internazionali di Roma battendo in due set Gianluca… - Agenzia_Ansa : Lorenzo Sonego si aggiudica il derby azzurro del secondo turno degli Internazionali di Roma battendo in due set Gia… - _fragolina88 : i match che già si sono allineati agli ottavi: Djokovic-Foka Sonego-Thiem RBA-Rublevino MA PERCHE' #IBI21 - fabbrica79 : RT @GeorgeSpalluto: Chirurgico Sonego. Vince il derby, battendo Mager 64 64 con un break a set. Primo ottavo di finale in carriera agli @In… -