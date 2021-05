Sileri: “AstraZeneca anche agli uomini under 60” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri non ha escluso la possibilità di inoculare il vaccino AstraZeneca anche alla popolazione maschile under 60 “Su AstraZeneca la fiducia è stata minata fin dai primi dati“. Così si è espresso, ospite a Rainews24, Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, sul vaccino anti-Covid dell’azienda anglo-svedese, contro cui l’Unione europea ha formalmente avviato un’azione legale per chiedere il rispetto degli obblighi contrattuali in relazione alla mancata consegna entro il primo trimestre 2021 di 90 milioni di dosi. LEGGI anche –> Covid: padre e figlia morti nel giro di pochi giorni nel Salento Tuttavia, Sileri si è detto favorevole ad “aprire anche alla popolazione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolonon ha escluso la possibilità di inoculare il vaccinoalla popolazione maschile60 “Sula fiducia è stata minata fin dai primi dati“. Così si è espresso, ospite a Rainews24, Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, sul vaccino anti-Covid dell’azienda anglo-svedese, contro cui l’Unione europea ha formalmente avviato un’azione legale per chiedere il rispetto degli obblighi contrattuali in relazione alla mancata consegna entro il primo trimestre 2021 di 90 milioni di dosi. LEGGI–> Covid: padre e figlia morti nel giro di pochi giorni nel Salento Tuttavia,si è detto favorevole ad “aprirealla popolazione ...

