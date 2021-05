Show Lozano-Gattuso | il battibecco che diventa un tormentone

Advertising

OdeonZ__ : Napoli, show da Champions: 5-1 all'Udinese e notte al secondo posto -

La Gazzetta dello Sport

Zielinski, Fabian Ruiz,, Di Lorenzo e Insigne gli hanno dato cinque buoni motivi per sorridere e ora la Champions è più vicina. Lodi Adl negli spogliatoi Era al settimo cielo Adl dopo la ...Poi - sempre sul pressing molto alto e ben organizzato degli azzurri - sbaglia Musso un appoggio in verticale sul quale si avventache anticipa De Paul e poi deposita in gol. L'Udinese prova a ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre la parentesi Lozano-Gattuso, entrambi diventati virali con il solito siparietto durante i match.Altro show del Napoli che rifila cinque reti all'Udinese, dopo le quattro allo Spezia, e vola al secondo posto in classifica, in attesa delle sfide delle rivali.