Sassuolo Juve 0-2 LIVE: Cristiano Ronaldo fa 100 coi bianconeri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Juve si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Juve 0-2 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia al Mapei Stadium 3? Tiro Traoré – Berardi lancia a destra Toljan che serve il rimorchio di Traoré. Un rigore in movimento che termina alto di poco 6? Tiro Berardi – Si accentra ed esplode un mancino dal limite che sfiora l’incrocio dei pali 7? Cross Ronaldo – Alla ricerca di Chiesa sul secondo palo, anticipato da Kyriakopoulos 9? Cross Danilo – La traiettoria è sballata ma per poco non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia al Mapei Stadium 3? Tiro Traoré – Berardi lancia a destra Toljan che serve il rimorchio di Traoré. Un rigore in movimento che termina alto di poco 6? Tiro Berardi – Si accentra ed esplode un mancino dal limite che sfiora l’incrocio dei pali 7? Cross– Alla ricerca di Chiesa sul secondo palo, anticipato da Kyriakopoulos 9? Cross Danilo – La traiettoria è sballata ma per poco non ...

Advertising

juventusfc : Le parole del Mister oggi in conferenza stampa ?? @Pirlo_official - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #SassuoloJuve Did you know? ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - Fra_zz : La #Juve barcolla, rischia più volte di prendere goal ma si porta sul 2 a 0 grazie agli spazi che il #Sassuolo conc… - oce_91_ : RT @ActuFoot_: ?? But de Cristiano Ronaldo pour la Juve ! SASSUOLO 0-2 JUVENTUS -