Salernitana in A, Kupisz sbeffeggia Balotelli: «Dove ca**o sta, a fare i playoff»

L'esterno polacco della Salernitana, Tomasz Kupisz, prende in giro Balotelli dopo la promozione dei campani in Serie A: le sue parole Tomasz Kupisz, esterno polacco della Salernitana, ha festeggiato la promozione dei granata in Serie A con una diretta Instagram senza censure: ecco le parole del calciatore rivolte all'attaccante del Monza, come riportato da Itasportpress con alcuni insulti. «Dove ca**o sta Balotelli, a fare i playoff di Serie B? Ma Dove c**zo siamo oh? Balotelli in Serie B, ma vaffanc***o va».

