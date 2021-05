Roma, Mourinho chiama Totti: l’invito dello Special One e la risposta del “Pupone” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il retroscena riguardante Francesco Totti in merito a un ipotetico futuro alla nuova Roma.Salernitana in Serie A, MezzaRoma avverte: “Non venderemo a chiunque e a qualunque prezzo”L'ex capitano dellacompagine giallorossa, stando ad alcune indiscrezioni rivelate da Libero, sarebbe stato contatto dal nuovo tecnico Josè Mourinho che gli avrebbe proposto un ruolo manageriale. L'ex numero 10 del club giallorosso è stato contattato dallo Special One che vorrebbe accanto a sé una figura amata dall'intera tifoseria. I supporters Romanisti vogliono sognare a occhi aperti, un ritorno a Trigoria sarebbe chiaramente gradito ma Totti avrebbe garbatamente rifiutato l'offerta del portoghese. I dissapori passati con la società non lo avrebbero convinto, ma adesso serve capire se un ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il retroscena riguardante Francescoin merito a un ipotetico futuro alla nuova.Salernitana in Serie A, Mezzaavverte: “Non venderemo a chiunque e a qualunque prezzo”L'ex capitano dellacompagine giallorossa, stando ad alcune indiscrezioni rivelate da Libero, sarebbe stato contatto dal nuovo tecnico Josèche gli avrebbe proposto un ruolo manageriale. L'ex numero 10 del club giallorosso è stato contattato dalloOne che vorrebbe accanto a sé una figura amata dall'intera tifoseria. I supportersnisti vogliono sognare a occhi aperti, un ritorno a Trigoria sarebbe chiaramente gradito maavrebbe garbatamente rifiutato l'offerta del portoghese. I dissapori passati con la società non lo avrebbero convinto, ma adesso serve capire se un ...

