Ravaglia | «Rammarico di non aver fatto gol | mi sono sempre fatto trovare pronto»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel post partita di Bologna Genoa il portiere dei falsineiha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport Le parole del portiere del Bolognaai microfoni di Skysport dopo a gara contro il Genoa. «L’unicoche abbiamo è quello di non essere riusciti a fare gol, purtroppo loro sichiusi molto bene ma nonostante questo abbiamo avuto tante occasioni. Peccato perché Zappacosta ha segnato con un tiro deviato e nel secondo tempo hanno trovato il gol del raddoppio su rigore. Durante la stagione hocercato di farmi, spero die più continuità in queste ultime partite del campionato così da dimostrare quello che posso valere» L'articolo proviene da Calcio News 24.

