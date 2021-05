Primo minimo calo di prezzo per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon e consegna immediata (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci sono due buone notizie relative al nuovissimo Xiaomi Mi Band 6 su Amazon. Dopo svariati giorni di indisponibilità dell’ultimo modello di fitness tracker sul noto store e pure dei tempi stimati per la consegna abbastanza lunghi, ecco che il dispositivo torna ad essere non solo immediatamente pronto alla spedizione ma pure ad essere venduto ad un prezzo ribassato, anche se di poco. Il valore di listino della nuova Xiaomi Mi Band 6 è di 44,90 euro o almeno è questo il prezzo da mettere in conto ora in caso di acquisto sullo store ufficiale Xiaomi e presso le principali catene di elettronica. Da oggi 12 maggio invece, Amazon ha scalfito il valore del nuovo dispositivo ribassandolo a 44,49 euro. Una ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci sono due buone notizie relative al nuovissimoMi6 su. Dopo svariati giorni di indisponibilità dell’ultimo modello di fitness tracker sul noto store e pure dei tempi stimati per laabbastanza lunghi, ecco che il dispositivo torna ad essere non solomente pronto alla spedizione ma pure ad essere venduto ad unribassato, anche se di poco. Il valore di listino della nuovaMi6 è di 44,90 euro o almeno è questo ilda mettere in conto ora in caso di acquisto sullo store ufficialee presso le principali catene di elettronica. Da oggi 12 maggio invece,ha scalfito il valore del nuovo dispositivo ribassandolo a 44,49 euro. Una ...

