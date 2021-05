Pomezia, Giornata mondiale della Fibromialgia: al via raccolta firme per la petizione popolare (Di mercoledì 12 maggio 2021) In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, il Comune di Pomezia aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sulla Fibromialgia” organizzata dal Comitato Fibromialgici Uniti. Questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza sarà avvolta da luci viola per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Per supportare concretamente il Comitato Fibromialgici Uniti CFU-Italia, da oggi è possibile recarsi nella sede comunale di piazza Indipendenza per firmare la petizione popolare a sostegno del disegno di legge presentato in Parlamento e volto al riconoscimento della Fibromialgia come malattia cronica e invalidante, con l’inserimento della stessa nell’ambito dei livelli essenziali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) In occasione, il Comune diaderisce all’iniziativa “Facciamo luce sulla” organizzata dal Comitato Fibromialgici Uniti. Questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza sarà avvolta da luci viola per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Per supportare concretamente il Comitato Fibromialgici Uniti CFU-Italia, da oggi è possibile recarsi nella sede comunale di piazza Indipendenza per firmare laa sostegno del disegno di legge presentato in Parlamento e volto al riconoscimentocome malattia cronica e invalidante, con l’inserimentostessa nell’ambito dei livelli essenziali ...

