Playstation Studios sta sviluppando più di 25 giochi!

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 12 maggio 2021) I fan dihanno un sacco di nuovi giochi nel loro futuro, secondo il capo diHermen Hulst. Il co-fondatore di Guerrilla Games, ha dichiarato che ci sono oltre 25 giochi PS5 in sviluppo all'interno del gruppo, e la metà di essi sono IP nuove di zecca. Alla domanda su quali siano i tipi di giochi in sviluppo, Hulst ha detto che c'è "una quantità incredibile di varietà" tra i giochi attualmente in sviluppo. Non sono stati menzionati nuovi titoli specifici, ma si fa riferimento a Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab e al gioco non ancora annunciato dei nuovi Havendi Jade Raymond come due esempi. Hulst menziona anche che Horizon Forbidden West è ancora previsto per il 2021, dando anche una piccola anteprima di come il gioco utilizza il feedback aptico del controller DualSense. Leggi ...