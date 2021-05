Petronas e Honda | trattative per la MotoGP

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il mercato piloti è ancora (stranamente) sonnolento, ma a tenere banco nel motomondiale è il mercato dei team. La notizia bomba che arriva dalla Germania riguarda il Team, che secondo Speedweek avrebbe avuto un colloquio con lasul tema. Attualmente, la scuderia della premiata ditta Razlan Razali e Johan Stigfelt è fedele alla Yamaha, ed il rinnovo appare scontato. Ma con l’arrivo di VR46 la fiducia nella casa di Iwata non è più granitica come un tempo. Analizziamo questa situazione molto interessante.: è davvero vicina alla? La vulgata è cheresterà con Yamaha, rinnovando quel contratto che scade alla fine di quest’anno. Ma all’equazione si è aggiunta la variabile “X” del VR46, che ha annunciato il suo ...

Advertising

infoitsport : MotoGP | Dalla Germania: trattativa Honda-Petronas - FormulaPassion : #MotoGP: #Razali e la #Petronas bussano alle porte della #Honda -

Ultime Notizie dalla rete : Petronas Honda

Periodico Daily - Notizie

... perché i problemi sulla tenuta dell'anteriore si sono moltiplicati e allamanca un ...anche analizzare il fatto che Valentino non è più nel team ufficiale Yamaha ma è nel team satellite...[...] Oltre aprenderebbe in considerazione solamente Ducati. [...] Alla fine tutti credono che continuerà il matrimonio con Yamaha, ma non si escludono sorprese sino a quando saranno ...Il vertice del Team Petronas si sarebbe incontrato con la Honda per un possibile accordo in chiave MotoGP. C'è qualche possibilità?Le uniche differenze sono dovute ad un successo a testa per Suzuki e Ducati. 2002-2006: tre successi italiani+bis Gibernau. Il primo a trionfare a Le Mans nella rinominata (e riorganizzata) classe reg ...