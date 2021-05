Novità a palazzo Mosti, entra in Consiglio Nunzia Taddeo: “Resto con Alleanza Riformista” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un evento improvviso, non me lo aspettavo. Accetto con fierezza”. Sono queste le prime parole di Nunzia Taddeo, neoconsigliera comunale di Benevento. Suo il posto lasciato libero da Rosario Guerra, dimessosi (leggi qui) a sorpresa questa mattina. A premiare la Taddeo, le 394 preferenze raccolte alle elezioni del 2016. In Consiglio ‘difenderà’ i colori di Alleanza Riformista, la lista in cui si candidò cinque anni fa. “Farò parte del gruppo con cui sono stata eletta, Alleanza Riformista. Quanto al Resto, posso anticipare soltanto che prenderò decisioni in base ai provvedimenti che arriveranno in aula. Amo la mia città e agirò di conseguenza, favorendo esclusivamente ciò che ritengo utile alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un evento improvviso, non me lo aspettavo. Accetto con fierezza”. Sono queste le prime parole di, neoconsigliera comunale di Benevento. Suo il posto lasciato libero da Rosario Guerra, dimessosi (leggi qui) a sorpresa questa mattina. A premiare la, le 394 preferenze raccolte alle elezioni del 2016. In‘difenderà’ i colori di, la lista in cui si candidò cinque anni fa. “Farò parte del gruppo con cui sono stata eletta,. Quanto al, posso anticipare soltanto che prenderò decisioni in base ai provvedimenti che arriveranno in aula. Amo la mia città e agirò di conseguenza, favorendo esclusivamente ciò che ritengo utile alla ...

