Mattinata: moglie violentata per anni, maltrattati anche i sei figli minorenni. Con queste accuse arrestato 41enne Carabinieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nei giorni scorsi i Carabinieri di Mattinata hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e ripetute violenze sessuali un 41enne mattinatese, in esecuzione all’Ordinanza Applicativa della Misura Coercitiva della Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia. L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale e noto alle forze dell’ordine poiché autore di diversi reati e per aver gestito un lido privo delle relative autorizzazioni, avrebbe sottoposto a gravi e perduranti maltrattamenti fisici e psicologici sia la moglie 39enne, originaria della Repubblica Ceca, anche costringendola, mediante violenze fisiche e morali, a subire rapporti sessuali non protetti e obbligandola a condurre le ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nei giorni scorsi idihanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e ripetute violenze sessuali unmattinatese, in esecuzione all’Ordinanza Applicativa della Misura Coercitiva della Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia. L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale e noto alle forze dell’ordine poiché autore di diversi reati e per aver gestito un lido privo delle relative autorizzazioni, avrebbe sottoposto a gravi e perduranti maltrattamenti fisici e psicologici sia la39enne, originaria della Repubblica Ceca,costringendola, mediante violenze fisiche e morali, a subire rapporti sessuali non protetti e obbligandola a condurre le ...

ManuQ24916888 : RT @Danieleriz80: Collega di lavoro, ieri mattina stava bene, pomeriggio vaccinato, oggi in mattinata ha accusato un forte dolore al bracci… - NoiNotizie : Mattinata (#Foggia): moglie violentata per anni, maltrattati anche i sei figli minorenni. Con queste accuse arresta… - TytoAlb82433730 : RT @Danieleriz80: Collega di lavoro, ieri mattina stava bene, pomeriggio vaccinato, oggi in mattinata ha accusato un forte dolore al bracci… - RobMacCready : RT @Danieleriz80: Collega di lavoro, ieri mattina stava bene, pomeriggio vaccinato, oggi in mattinata ha accusato un forte dolore al bracci… - il_brigante07 : RT @Danieleriz80: Collega di lavoro, ieri mattina stava bene, pomeriggio vaccinato, oggi in mattinata ha accusato un forte dolore al bracci… -