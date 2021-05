Manifold Garden – Trailer di lancio | PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

GamingTalker : Manifold Garden, il nuovo trailer svela la data di uscita della versione PS5 -

William Chyr Studio ha annunciato una versione migliorata di Playstation 5 diper il 20 maggio . La versione PS5 supporterà il 4K, 60 fotogrammi al secondo e il supporto tattile del controller DualSense. Inoltre iam8bit distribuirà delle edizioni fisiche del ...Tra, Superliminal e Antichamber (senza voler direttamente porre delle connessioni con i capolavori del genere), Frame of Mind sfrutta la posizione di chi gioca per modificarne ...Dopo essere uscito originariamente su console di ultima generazione e su Xbox Series S/X, Manifold Garden arriverà finalmente su PS5. Come annunciato dal nuovo trailer, il gioco arriverà sulla console ...Esistono decine se non centinaia di videogiochi che sono orchestrati in modo tale da sembrare vere e proprie opere d'arte pittorica. In questi titoli l'elemento estetico rappresenta l'a ...