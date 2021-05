L’Italia convochi una conferenza di pace Israele-Palestina La proposta dell’ambasciatrice Odeh

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Dobbiamo attirare l’attenzione urgente sul caso, l’escalation dell’aggressione da parte di, la potenza occupante nellaoccupata, che sta causando immense sofferenze umane e aggravando la tensione, rischiando un’ulteriore destabilizzazione di questa situazione instabile che rappresenta una minaccia per lainternazionale e sicurezza”, commenta con Formiche.net la rappresentante diplomatica palestinese in Italia, Abeer. “Abbiamo condannato gli attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza che hanno causato 10 morti, molti dei quali bambini, e 100 feriti. E in una dichiarazione abbiamo ritenuto il governo israeliano pienamente responsabile di quella che ha descritto come la brutale aggressione contro la nostra gente a Gerusalemme, i loro ...